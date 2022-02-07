Пекин, 7 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. На Олимпийских играх в Пекине у трёх российских хоккеисток тесты на коронавирус дали положительный результат. Об этом 7 февраля сообщил журналистам главный тренер российской команды Евгений Бобарико.

Rabstol.net Хоккей

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

В ковид-протокол попали Елена Дергачёва, Виктория Кулишова и Ангелина Гончаренко.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что до начала матча между сборными России и Канады одна из канадских хоккеисток была отправлена в гостиницу с положительным результатом теста на коронавирус.

Напомним, матч был отложен на час из-за того, у канадские хоккеистки отказывались выходить на лёд. Причиной стало отсутствие результатов тестов на коронавирус у российских спортсменок.

В результате хоккеистки обеих команд вышли на лёд в медицинских масках. Причём российские спортсменки и судьи были в масках в течение двух периодов, а канадки играли в них весь матч. Встреча завершилась победой канадской команды со счётом 6:1.