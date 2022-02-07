Прага, 7 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что он едет в Киев для того, чтобы выразить солидарность с Украиной из-за напряженной ситуации вокруг последней. Он сказал об этом 7 февраля журналистам в аэропорту перед вылетом в украинскую столицу.

Чехия

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По словам Липавского, он вместе с главами МИД Словакии и Австрии Иваном Корчоком и Александером Шалленбергом направляется в Киев и затем в Донбасс для того, чтобы пронаблюдать на месте, «что переживает страна, на границах которой развертывается иностранная армия».

«Мы едем выразить солидарность со страной, находящейся под сильным (внешним) давлением», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведка Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) выявила бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.