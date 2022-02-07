Донецк, 7 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. На территорию Донбасса прибывают боевики, которые были подготовлены под руководством инструкторов из Британии, и из них украинская сторона формирует штурмовые группы. Об этом 7 февраля сообщил на брифинге заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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"На донецком направлении отмечается прибытие украинских националистов. В расположение 54-й отдельной механизированной и 56-й отдельной мотопехотной бригад прибыли два подразделения, состоящие из боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), численностью по 70−80 человек каждое», — сказал он.

Также Басурин уточнил, что прибывшие в Донбасс боевики проходили подготовку под руководством инструкторов из Британии и имеют опыт ведения боевых действий.

«Командованием ООС (операция объединенных сил, операция ВС Украины в Донбассе — ред.) националисты распределяются в подразделения 54-й и 56-й бригад, занимающих позиции в первом эшелоне, на северных и западных подступах к Донецку», — добавил замглавы управления Народной милиции ДНР.

Кроме того, он указал на то, что названные штурмовые группы предназначены для ведения военных действий в условиях города.

«Украинское командование не просто усиливает свою группировку возле столицы Донецкой Народной Республики, а формирует штурмовые группы из идеологически мотивированных националистов, которые должны будут вести боевые действия в городе и выполнять задачи, невзирая на гибель мирного населения», — отметил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Донбассе в результате снайперского огня с украинской стороны погиб военнослужащий Народной милиции ДНР.