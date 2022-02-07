Стокгольм, 7 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В будущем коронавирус может иметь тот же статус, что и сезонный грипп. Об этом 6 февраля в интервью газете Svenska Dagbladet рассказала Анна Сара Карнахан, которая работает эпидемиологом в Агентстве общественного здравоохранения Швеции.

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Она также считает, что в ближайшее время нам стоит перестать фокусироваться на количестве ежедневных смертей от COVID-19 и статистике по числу новых заражений коронавирусом.

«Теперь мы, может быть, наконец, откроем глаза, поскольку грипп также вызывает серьезные заболевания и ведет к смерти. Возможно, мы даже сможем лучше осознать серьезность гриппа», — отметила эпидемиолог.

Как отметила Карнахан, в Швеции никто точно не знает, сколько людей ежегодно умирает от сезонного гриппа. По ее оценкам, цифра колеблется от 2000 до 3000 человек.