Стокгольм, 7 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Цены на газ, которые росли за последние месяцы рекордными темпами, привели в шок многих жителей Германии, которые в значительной степени зависят от российских поставок голубого топлива. Опасения по поводу войны на Украине ставят перед многими жителями Германии вопрос о том, что произойдет, если поток российского газа будет остановлен. Об этом 7 февраля сообщил шведский телеканал SVT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

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«Раньше мы платили 2500 евро в год. Сейчас ожидаем, что будем платить 5100 евро в год. То, что это произошло всего за несколько месяцев, является большим потрясением для нас», — рассказал журналистам житель Германии Ганс Юрген Финк.

В то же время некоторые отмечают, что даже если на Украине начнутся военные действия без света и тепла жители Германии не останутся.

«Свет полностью не погаснет, вопрос скорее в том, насколько сильно это ударит по бизнес-сообществу и экономике домохозяйств. В случае краткосрочной остановки поставок, скажем, на два месяца, вы можете относительно нормально компенсировать эту нехватку. Тогда придется импортировать больше сжиженного газа, что мы уже и делаем», — отметил в свою очередь Андреас Гольдтау, профессор энергетики Эрфуртского университета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».