Стокгольм, , 11:37 — REGNUM Исследователь из Шведской военной академии Томас Рис считает, что в настоящее время существует три вероятных сценария развития ситуации вокруг напряженности на российской-украинской границе. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте телеканала SVT 6 февраля.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его оценкам, в настоящее время на границе с Украиной находится около 130 000 российских солдат, которые «не могут долгое время находиться в полевых условиях без войны». Еще одним фактором, говорящим в пользу военного «вторжения» на Украину в ближайшие несколько недель, по его словам, является то, что «замерзшая земная поверхность» облегчит передвижение российской военной техники. По словам Томаса Риса, «полномасштабное вторжение» России на Украину маловероятно, поскольку «оккупировать всю страну сложно».

Согласно второму сценарию Риса, Россия откажется от военного «вторжения» на Украину, если «Соединенные Штаты смогут предложить Владимиру Путину что-то конкретное, что не позволит ему потерять доверие».

Наиболее вероятным сценарием Томас Рис считает третий, согласно которому эскалация конфликта приведет к новой Холодной войне, в которой и Западная Европа, и Россия будут укреплять обороноспособность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».

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