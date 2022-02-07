Москва, 7 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В настоящее время среди выявляемых в столице России случаев заражения коронавирусом 90−95% приходится на штамм «Омикрон». Об этом 7 февраля заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

"В Москве сейчас, по всей видимости, 90−95%, кто заболевает ковидом, у кого положительная реакция по быстрым тестам на ковид, это «Омикрон», — сказал он.

При этом Гинцбург уточнил, что остальные случаи заражения SARS-CoV-2 приходятся на разновидность «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирской области всеобщий карантин для школьников будет продлён до конца этой недели.