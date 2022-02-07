Москва, 7 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Нефть отметила семь недель непрерывного роста и на восьмой неделе продолжает покорять новые вершины, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

ArtseBie Нефть

«Нефть марки Brent 4 февраля подорожала еще на 2%, превысив уровень $93 за баррель впервые с октября 2014 года.

Сегодня, 7 февраля, фьючерсы передвинули долгосрочные максимумы и дошли до 94 долларов, не меняя восходящую траекторию.

Котировки продолжают уверенно двигаться в направлении отметки $100 на фоне формирования условий для перехода рынка в состояние дефицита.

Геополитические риски, падение добычи в США, недопроизводство в ОПЕК+ играют на руку нефтяным быкам, которые игнорируют укрепление доллара и ужесточение политики мировыми Центробанками.

Сегодня дополнительную поддержку Brent получает со стороны Саудовской Аравии, где государственный гигант Saudi Aramco повысил цены на все сорта своей нефти для клиентов из Азии, Европы и США.

Тем временем тчет Baker Hughes показал, что на прошлой неделе число активных буровых установок в США выросло еще на две единицы, до 497 штук.

Однако трейдеры проигнорировали эту новость, поскольку фактическая добыча на сланцевых месторождениях сейчас падает.

При этом стоит отметить значимый риск для текущего ралли рынка, который игроки пока предпочитают не замечать. США 4 февраля сообщили об ослаблении санкций против Ирана.

Пока эти меры не относятся к нефтегазовой отрасли, но сам факт смягчения позиции Вашингтона повышает шансы на снятие нефтяного эмбарго в недалеком будущем», — пояснил эксперт.

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