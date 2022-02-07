Москва, , 08:20 — REGNUM Цена на нефть марки Brent на Московской бирже 4 февраля выросла на 2,55%, до нового, почти «олимпийского», рекорда в $93,47 за баррель. Таких цен не видели с 2014 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Sadda.com

Несмотря на то, что нефтяной рынок достаточно сильно перегрет, рост продолжается, видимо, из-за заморозков в южных штатах в США, в том числе в Техасе, что увеличивает спрос на энергоресурсы.

Сообщения минэнерго США о сокращении в январе добычи сланцевой нефти в Техасе с 11,8 до 11,5 млн б/с вновь вызывают опасения перед возможным дефицитом предложения.

Согласно отчёту Baker Hughes, количество активных нефтедобывающих платформ в США за прошлую неделю увеличилось только на две единицы, что также коррелирует с прогнозом минэнерго о сокращении добычи сланцевой нефти.

У цены Brent сейчас нет «потолка» роста, все уровни сопротивления пробиты, в связи с чем не исключен вариант, при котором после небольшой коррекции цена взлетит до $95−98 за баррель до конца I квартала.

Сегодня, 7 февраля, стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,15%, до $93,41, нефти марки, цены нефти WTI выросла на 2,13%, до $93,05 за баррель.

На ближайшие дни наш прогнозный коридор по цене на нефть Brent составляет $92−94 за баррель.

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