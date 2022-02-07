Берлин, 7 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Берлин рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Литву. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью изданию Funke.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

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По словам министра, это связано с растущей напряженностью в регионе и «развертыванием Россией войск вблизи границы с Украиной».

»Германия уже вносит важный вклад в обеспечение безопасности в Литве, поскольку там дислоцируется возглавляемая Берлином одна из боевых групп НАТО. Мы ведем переговоры по поводу увеличения нашего контингента с литовскими властями», — отметила Ламбрехт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».