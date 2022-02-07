Москва, , 08:09 — REGNUM В Пекине 4 февраля открылись зимние Олимпийские игры, а у рубля свой «спортивный» рекорд — рубль одержал победу над долларом и евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Курс доллара опустился ниже 76 руб., потеряв 67 копеек и понизившись до 75,83 руб., а курс единой европейской валюты упал на 0,6% до 86,93 руб.

В США 4 февраля вышел довольно сильный отчёт по рынку труда за январь, позволивший доллару укрепиться к мировым резервным валютам, кроме рубля.

Рынок почти не сомневается, что ФРС США на мартовском заседании повысит процентную ставку, возможно, уже на 0,5 процентного пункта.

Теперь «ястребиные» заявления зазвучали и из Европейского центробанка, в котором уже не исключают повышения процентных ставок, которые уже много лет остаются на нулевом или отрицательном уровне.

На курс рубля эта информация не повлияла, так как укрепление российской национальной валюты во многом было связано с рекордным ростом цен на нефть.

Также для укрепления рубля стал с положительный новостной фон, который создал визит президента РФ Владимира Путина в Китай и подписанные на огромные суммы российско-китайские контракты.

Сегодня, 7 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на на 07.50 по мск, курс доллара повысился на 15 копеек — до 57,98 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 86,93 рубля.

По курсу доллара к рублю на сегодняшний день ожидается диапазон 75−76,50 рубля, а по курсу евро — 86,80−87,50 рубля.