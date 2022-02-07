Пекин, 7 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Женская сборная России по хоккею проиграла команде Канады в матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счётом 1:6.

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В составе сборной России единственную шайбу забросила Анна Шохина. У канадской команды отличились Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские и канадские хоккеистки вышли на этот матч в медицинских масках, поскольку сборная Канады не получила результаты ПЦР-тестов российских спортсменок.

Канадская команда отказалась выйти на лёд. В результате игра была отложена на час. Первые два периода спортсменки играли в масках.

На третий период сборная России и судьи вышли уже без масок, а канадские хоккеистки играли по-прежнему в масках.