Луганск, 7 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Разведка Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) выявила бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 7 февраля сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков) зафиксировано размещение двух бронетранспортёров БТР-60 в жилом районе населенного пункта Золотое-3», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за ВСУ, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Управлении Народной Милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что командование вооруженных сил Украины направило призывников срочной службы в зону конфликта в Донбассе.

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