Донецк, , 17:44 — REGNUM Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) направило призывников срочной службы в зону конфликта в Донбассе. Об этом, как сообщает «Донецкое агентство новостей», заявили в Управлении Народной Милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), ссылаясь на данные разведки.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Отмечено прибытие (в Донбасс) в зону ответственности 25 воздушно-десантной бригады 40 украинских военнослужащих по призыву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эту группу призывников, согласно разведданным, прикомандировали в тыловые подразделения обеспечения и охраны, где ранее привлекались военнослужащие по контракту.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля представитель ДНР СЦКК заявил, что ВСУ шесть раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе.