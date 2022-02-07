Москва, 7 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Запад десятилетиями не мог навести порядок в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), а России для этого понадобился всего лишь год. Об этом посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил в опубликованном 7 февраля интервью РИА Новости.

(сс) Alllexxxis Банги. Центрально-Африканская Республика

Он подчеркнул, что ЦАР — суверенное государство, и вправе само выбирать друзей. Много лет Банги дружил с «французами, американцами и другими», и много лет военные группировки не дают стране покоя, добавил дипломат.

«А Россия за сколько навела порядок? Год? То, что они не смогли сделать за десятилетия, Россия сделала за год», — сказал Додону-Пунагаза.

Как сообщало ИА REGNUM, посол африканского государства также рассказал, что расследовать убийство российских журналистов в ЦАР очень сложно.

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