Москва, , 09:51 — REGNUM Невозможно сказать, когда завершится расследование убийства российских журналистов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), заявил посол этой страны в России Леон Додону-Пунагаза.

ЦАР hdptcar

Он отметил, что расследование идёт уже три года, и у него нет даже предположений о сроках его окончания. Посол добавил, что не знает, кто мог убить журналистов в 2018 году неподалёку от города Сибю. Нападение произошло ночью примерно в 200 км от столицы, поэтому расследовать его трудно.

«Вы знаете, везде были военные группировки, которые действовали повсюду. Так что трудно узнать, кто это был. Я сам лично не знаю», — сказал Додону-ПунагазаРИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Российский посол в ЦАР Александр Бикантов ранее рассказал, что на них напали боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.

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