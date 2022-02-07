Ташкент, 7 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В субботу и в воскресенье (5 и 6 февраля) в Узбекистане было подтверждено менее 900 случаев заражения коронавирусом в день — 887 и 832 соответственно. Об этом 7 февраля сообщает Газета. уз со ссылкой на минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С 15 января по 4 февраля эта цифра не опускалась ниже 900», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье в Ташкенте было выявлено 435 случаев (в субботу — 438), в Ташкентской области — 101 (107), в Ферганской — 46 (61), в Самаркандской — 43 (49).

Общее количество случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных с марта 2020 года в стране, превысило 229,6 тыс.

Также сообщается, что в минувшее воскресенье в Узбекистане зарегистрировали два случая смерти от осложнений COVID-19, в субботу — три.