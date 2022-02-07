Москва, 7 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Из-за нарушений антиковидных мер в Москве могут временно закрыть торговый центр W. Об этом 7 февраля сообщили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Учреждение торговли расположено на улице Бирюлёвская. Специалисты ОАТИ в ходе мониторинга выявили нарушения режима повышенной готовности.

«Большинство посетителей находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением», — рассказал главный инспектор Антон Романов.

Кроме того, в торговом комплексе отсутствовала информация и звуковое оповещение о необходимости ношения СИЗ, а на входе не проводилась термометрия.

Теперь юридическое лицо могут оштрафовать на 300 тыс. рублей, а в случае причинения вреда кому-то из посетителей или сотрудников — на 1 млн или приостановить деятельность на срок до 90 суток.