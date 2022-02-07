Пекин, 7 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Польский спортсмен Давид Кубацкий получил бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он завоевал награду в соревнованиях по прыжкам с трамплина. Это первая медаль Польши в Пекине, сообщает Polskie Radio.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

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Это вторая олимпийская медаль в карьере Давида Кубацкого. Четыре года назад, во время предыдущей зимней Олимпиады в Пхёнчхане, спортсмен стоял тоже на третьей ступени пьедестала.

Глава Олимпийского комитета Польши Анджей Красницкий прокомментировал журналистам данное событие: «Первая медаль с самого начала соревнований — обнадеживающий результат. Я всех поздравляю с этим событием. Мы ждем, что такой старт вдохновит спортсменов и позволит польской команде войти как минимум в десятку сильнейших по итогам всей Олимпиады».

По итогам первых дней соревнований сборная Польши занимает 16-е место в общем медальном зачете с одной бронзовой наградой.

Как сообщало ИА REGNUM, Польшу представляют 57 спортсменов на Олимпиаде в Пекине: 30 женщин и 27 мужчин. Польские спортсмены выступят в состязаниях по биатлону, фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, горным лыжам, сноуборду и санному спорту.