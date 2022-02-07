Тбилиси, 7 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 33 905 исследований на SARS-CoV-2 выявили 11 235 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 7 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 325 838 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 106 221 победил инфекцию, в том числе 17 130 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 246 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 34 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5947 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1926.

Днём ранее в Грузии в ходе 52 362 исследования выявили 19 098 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 17 531 человека, скончались 38 пациентов с COVID-19.