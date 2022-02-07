Москва, 7 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Посол Центральноафриканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что оружейное эмбарго в отношении страны должно быть отменено, поскольку сейчас у бандитов в стране вооружения больше, чем у правительства.

hdptcar Повстанцы в ЦАР

По его словам, оружейное эмбарго остается, потому что против ЦАР выступают такие страны, как Франция, США и так далее.

«Они очень сильно влияют на Совет безопасности (ООН), поэтому еще продвигают вот это эмбарго. А на самом деле должны это эмбарго убрать уже давно, потому что нет смысла эмбарго поставить на ЦАР и оставить эти военные группировки», — сказал он.

Посол подчеркнул, что боевики добывают алмазы, золото, убивают слонов, продают за границу и покупают там оружие, в результате у них больше оружия, чем у правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее миссия ООН в Центральноафриканской Республике начала расследование операции, которую вооружённые силы страны совместно с представителями неназванной службы безопасности провели против предполагаемых повстанцев.

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