Нью-Йорк, США, , 03:34 — REGNUM Миссия ООН в Центральноафриканской Республике начала расследование операции, которую вооружённые силы страны совместно с представителями неназванной службы безопасности провели против предполагаемых повстанцев. Об этом 21 января сообщает пресс-служба организации.

Повстанцы в ЦАР hdptcar

пресс-служба ООН «Миссия ООН в Центральноафриканской Республике получила сообщения о том, что вооружённые силы республики и другие сотрудники в сфере безопасности провели в начале этой недели операцию против предполагаемых повстанцев из «Союза за мир в Центральноафриканской Республике» к северу от города Бриа».

В настоящее время выехавшие на место произошедшего сотрудники миссии «продолжают оценивать ситуацию», предпринимают «необходимые меры для защиты гражданских лиц», а также устанавливают общее число «пострадавших и перемещённых лиц».

Ряд иностранных СМИ со ссылкой на неназванные источники ранее утверждали, что в проведенной 16 и 17 января правительственной операции участвовала частная российская военная компания «Вагнер».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 января заявил, что в ЦАР находятся российские военные советники, но участие Москвы во внутренних процессах в этой стране невозможно.

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