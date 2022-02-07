Бухарест, 7 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте ослаблены карантинные меры в связи со снижением числа местных жителей, заразившихся коронавирусом. Об этом 7 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, с 00:00 по местному времени (01:00 мск) в продуктовых магазинах и супермаркетах города разрешено обслуживание покупателей, не имеющих «зеленого сертификата» (документа о вакцинации от SARS-CoV-2 или справки об отсутствии заболевания). Кроме того, граждане, не получившие соответствующие прививки, отныне могут беспрепятственно посещать крытые рынки и некоторые административные здания.

В то же время министерство здравоохранения Румынии в очередной раз призвало сограждан пройти полной курс вакцинации от коронавируса, а также обратило внимание на необходимость ношения защитных медицинских масок, а также соблюдения элементарных правил гигиены.

По состоянию на 7 февраля общее количество выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 2,4 млн человек. Из них в стране скончались 60 642 граждан.