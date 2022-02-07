Бухарест, 7 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Румыния не будет участвовать в военном конфликте с Российской Федерацией, поскольку на данный момент для противостояния между Бухарестом и Москвой нет никаких оснований. Об этом 6 февраля заявил министр обороны Румынии Богдан Ауреску, передает бухарестский телевизионный канал Prima TV.

PavelD Румыния

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»Гражданам Румынии не нужно беспокоиться о том, что нас втянут в возможную войну в соседнем государстве [Украине], — отметил, в частности, глава румынского оборонного ведомства. — От любой агрессии извне Бухарест защищен «зонтиком» НАТО, а в политику Киева мы [сейчас] не вникаем».

По словам Б. Ауреску, Румынии невыгодно нагнетание напряженности в отношениях Запада и России.

Ранее в ряде румынских СМИ появились сообщения о возможной военной поддержке Бухарестом вооружённых сил Украины. На сегодняшний день Румыния отказывается от поставок Киеву летального оружия.