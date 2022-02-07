Париж, 7 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Служба общественного здравоохранения Франции объявила, что за сутки от COVID-19 в стране умерли 129 человек, сообщает Le Parisien.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего эпидемия коронавирусной инфекции во Франции унесла жизни более 132 тысяч жителей Франции.

В отделениях интенсивной терапии находятся 3577 человек.

За последние 24 часа во Франции зарегистрировано около 155 439 случаев заражения коронавирусом.

Главное управление здравоохранения Франции объявило, что 54 089 022 жителя страны получили хотя бы одну инъекцию вакцины против коронавируса. Полную вакцинацию в стране прошли 52 904 436 человек. Ревакцинацию во Франции также прошли 36 575 686 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 10 000 человек остаются без электричества на французском острове Реюньон из-за обрушившегося ранее циклона «Бацирай».