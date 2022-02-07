Тирасполь, 7 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В ходе 1675 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 274 случая заражения коронавирусом. Об этом 7 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 97 833 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 87 902 человека, в том числе за последние сутки — 974.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2032 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 2374 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 727 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 750 человек, а также зафиксировали смерть одного пациента с COVID-19.