Канберра, 7 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация в домах престарелых Австралии выглядит тревожно, поскольку сотрудники учреждений не справляются с очередной волной коронавируса, которая до сих пор продолжается. В этой связи 7 февраля премьер-министр страны Скотт Моррисон объявил, что федеральное правительство приняло решение отправить на помощь персоналу учреждений по уходу за пожилыми 1 700 военнослужащих, передает телеканал Nine News.

Defense.gov Солдат австралийской армии

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«В каждом штате и территории это начнется сначала с развертывания примерно 50 человек … затем цифра дойдет до 200 человек», — отметил премьер-министр в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что в настоящее время в домах престарелых Австралии работают 144 000 человек, что значительно меньше, чем в обычное время. Многие сотрудники не выходят на работу из-за правил по самоизоляции.

Чтобы координировать усилия военных и медиков, 15 офицеров Сил обороны Австралии будут напрямую работать с чиновниками из министерства здравоохранения.