Сидней, Австралия, 7 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Жительницу Сиднея заставили пять часов ждать на автостоянке, пока ее мать умирала внутри машины из-за того, что ее не пускали с дочерью внутрь медучреждения из-за новых протоколов посещения на фоне пандемии. Впоследствии пожилая женщина скончалась. Об этом 7 февраля сообщила радиостанция 2GB.

Сидней, Австралия

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Муж Гейл Робертс, которая привезла свою мать на машине в больницу, связался с журналистами 2 GB, чтобы привлечь внимание общественности и прессы к произошедшему. После смерти Ширли Фостер разразился скандал, в результате которого премьер-министр Нового Южного Уэльса и министр здравоохранения штата позвонили дочери, чтобы принести свои извинения.

За день до смерти пожилой женщины, ее, как сообщается, отказались лечить в паллиативном отделении в одной из больниц Кэмпбеллтауна.

Отмечается, что из-за состояния здоровья матери Гейл Роберт умоляла пустить их внутрь больницы, но сотрудники медучреждения сказали ей ожидать и пригрозили вызвать охрану.