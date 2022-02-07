Пекин, 7 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что не знала о досрочной победе сборной России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 7 февраля она рассказала журналистам.

Luu Камила Валиева

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«Не следила за очками, забыла, что катаюсь последней, не знала о досрочной победе», — сказала Валиева.

Она добавила, что большая часть программы у неё получилась и рада, что команда завоевала золотые медали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде, благодаря чему сборная России вышла на первое место в медальном зачёте Игр.