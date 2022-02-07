Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») сегодня, 7 февраля, направит запрос в городской комитет по образованию в связи с увольнением педагога-организатора Серафимы Сапрыкиной из гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга.

Национальная Электронная Детская Библиотека Даниил Хармс (1905–1942). Известнейший поэт-обэриут. Хармс сочинил множество забавных историй и стихов, он по праву считается одним из лучших поэтов для детей

По словам педагога, в конце декабря 2021 года директор гимназии Светлана Лебедева вынудила её уволиться из учебного заведения после того, как руководству школы стало известно, что Сапрыкина читала десятиклассникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского.

«Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления», и их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях», — рассказала Сапрыкина на своей странице в соцсети. — Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник <…> сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд. Я говорила о Мандельштаме и Гумилеве, но они тоже враги».

Александр Введенский (1904–1941). Друг Хармса. Как и Хармс, Введенский писал стихотворения веселые, игровые, лучшим многие считают детективно-поучительную историю «Кто?»

Эта история вызвала заметный резонанс в соцсетях и СМИ. К ней подключился и оппозиционный депутат Заксобрания.

«Поговорили с Серафимой. Завтра уйдет запрос в комитет по образованию. Буду требовать проверки и принятия мер», — сообщил Борис Вишневский 6 февраля. Он назвал эту историю «дикой» и высказал мнение, что «такое не должно сходить с рук».

По словам самой Сапрыкиной, она придала огласку обстоятельствам своего увольнения, потому что «если не говорить о таких ситуациях, если не назвать зло по имени, то ведь, ребята, новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям».

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