Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга обязал ТСЖ «Маяковского 11» в течение месяца закрасить граффити с изображением писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса на лицевом фасаде исторического жилого дома. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Изображение Даниила Хармса на фасаде дома в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

Изображение Даниила Хармса появилось 1 февраля 2016 года на лицевом фасаде дома на улице Маяковского, 11, в центре Санкт-Петербурга. Его авторы — уличные художники Паша Кас и Павел Мокич. Свою работу они приурочили к 74-летию со дня смерти литератора, который скончался в заключении 2 февраля 1942 года. Однако в апреле 2021 года стало известно, что городские власти намерены закрасить изображение, что негативно было воспринято горожанами. За сохранение граффити выступили почти 30 тыс. жителей, а также вице-губернатор Петербурга по культуре и спорту Борис Пиотровский.

Как пояснили в Смольном, росписи и рисунки, в том числе граффити, на фасадах зданий Петербурга проектируются и размещаются в соответствии с Правилами благоустройства. Согласно данному документу, любые действия, связанные с изменением архитектурно-художественного облика Северной столицы, должны быть согласованы с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга. Помимо этого, регламент размещения росписей не допускает их появления на лицевых фасадах зданий и сооружений города.

Вместе с тем, условием размещения на фасадах зданий граффити, которые «не носят экстремистский характер, не содержат оскорбительных надписей и не угрожают безопасности граждан», является положительное решение собственников зданий, а в многоквартирном доме — собственников помещений в нем. Однако такой документ в исполнительные органы госвласти Петербурга от ТСЖ здания, где нарисован Хармс, не поступал. Поэтому было решено изображение закрасить.

«Суд обязал ТСЖ в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить несанкционированные надписи и рисунки с лицевого фасада дома», — сообщили в судебной пресс-службе.

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