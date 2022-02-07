Канберра, , 09:34 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции 7 февраля объявил, что международные границы страны вновь откроются для иностранных гостей 21 февраля. Обязательным условиям въезда на континент станет прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, передает телеканал Nine News.

Австралия

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Выступая перед журналистами, Моррисон заявил, что Национальный кабинет министров принял решение о возобновления права въезда на территорию Австралии для владельцев всех категорий. Причина заключается в снижении числа случаев заражения коронавирусом.

Премьер-министр страны подчеркнул, что иностранные граждане смогут прибыть в страну только при условии, что они будут вакцинированы от COVID-19 двумя компонентами.

«Таково правило», — дал понять Моррисон.

Напомним, что федеральное правительство Австралии начало снимать ограничения на международные рейсы с ноября прошлого года.