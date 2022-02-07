Тбилиси, 7 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии не будет вводить новые карантинные ограничения. Об этом сообщил в ходе брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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"Главный призыв координационного совета — вакцинироваться, потому что вакцинация сдерживает заражение. Бустеризация также особенно важна», — сказал Гамкрелидзе.

Он заявил, что не знает других способов остановить распространение коронавируса, кроме вакцинации. По мнению главы NCDC, чем больше людей согласится на прививку, тем меньше будет «потерь» от коронавируса.

В то же время Гамкрелидзе отметил, что распространение в Грузии «Омикрона» вызвало резкий рост случаев заражения коронавирусом, но нагрузка на ковид-госпитали сильно не увеличилась. Нагрузка возросла на лаборатории и «онлайн-клиники», где дают советы, как лечиться на дому.

Стоит отметить, что с марта 2021 года в Грузии привились около 43% взрослого населения. Третью («бустерную») дозу вакцины сделали около 6% совершеннолетних.