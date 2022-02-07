Пекин, 7 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Женские сборные России и Канады по хоккею сыграют матч группового этапа Олимпийских игр в медицинских масках. Об этом 7 февраля сообщает ИА REGNUM.

AlexChirkin Медицинская маска

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Матч должен был начаться в 07:10 мск, но после предыгровой разминки канадские хоккеистки отказались выходить на лёд.

Причиной стало то, что сборная Канады не получила результаты ПЦР-тестов российских спортсменок. В результате игра была отложена на час, после чего хоккеистки обеих команд вышли на матч в масках.

Ранее российские хоккеистки победили команду Швейцарии со счётом 5:2 и проиграли сборной США со счётом 0:5.