Берлин, 7 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Германия поставила Украине 5 тыс. военных касок по просьбе Киева. Экспорт вооружений жёстко ограничен, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американской газете The Washington Post.

(сс) Steffen Prößdorf Канцлер Германии Олаф Шольц

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В первую очередь он отметил, что Украина обратилась к Германии «с просьбой прислать каски», и эта просьба была выполнена. В вопросе поставок оружия в кризисные регионы Берлин придерживается жёстких критериев.

«Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», — пояснил Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 тыс. военных защитных касок ранее пообещала Украине германский министр обороны Кристин Ламбрехт. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такое решение Берлина «досадным».

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