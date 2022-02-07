Баку, 7 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 6 февраля выявили 7474 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 19 043 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

За время пандемии в стране выявили 698 654 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 646 378 человек, в том числе 4840 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 43 405 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8871 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 25 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 7704 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 20 531 теста. Выздоровевшими медики признали 4109 человек. Смерть наступила у 23 пациентов с диагнозом COVID-19.