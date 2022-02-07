Тегусигальпа, 7 февраля, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получила президент Гондураса Сиомара Кастро. Об этом сообщила сама политик 6 февраля в своём Twitter.

(сс)Didinono Сиомара Кастро. Президент Гондураса

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

"Вчера результат ПЦР-теста был отрицательным, сегодня — положительный. Обследование показало незначительные симптомы», — написала Кастро в своём микроблоге.

Глава Гондураса уточнила, что продолжит выполнять свои рабочие обязанности в дистанционном режиме.

По официальным данным, в Гондурасе с начала пандемии при населении около 10 млн человек выявлено более 392 тыс. случаев заражения. Около 10,5 тыс. человек скончались от последствий заболевания COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Гондурасе заразился коронавирусом экс-президент Мануэль Селайя, свергнутый в 2009 году со своего поста