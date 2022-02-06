Сборная Китая по хоккею отказалась проводить товарищеский матч с Россией
Пекин, 7 февраля, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук сообщил, что сборная Китая отказалась от проведения товарищеского матча перед началом хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года.
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«Сборная Китая была единственной командой, у которой не стояли товарищеские матчи. Завтра состоятся три контрольные встречи, которые еще не отменили, но вопрос открыт. Мы до последнего будем пытаться с кем-то договориться, как только будет информация, кто из команд будет свободен», — заявил Ковальчук в эфире Первого канала.
Хоккейный турнир на Олимпиаде стартует 9 февраля. Сборной России в группе B предстоит сыграть против сборных Чехии, Швейцарии и Дании.