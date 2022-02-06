Пекин, 7 февраля, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук сообщил, что сборная Китая отказалась от проведения товарищеского матча перед началом хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года.

Wch2016.com Сборная России по хоккею

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«Сборная Китая была единственной командой, у которой не стояли товарищеские матчи. Завтра состоятся три контрольные встречи, которые еще не отменили, но вопрос открыт. Мы до последнего будем пытаться с кем-то договориться, как только будет информация, кто из команд будет свободен», — заявил Ковальчук в эфире Первого канала.

Хоккейный турнир на Олимпиаде стартует 9 февраля. Сборной России в группе B предстоит сыграть против сборных Чехии, Швейцарии и Дании.