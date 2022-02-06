Пекин, 7 февраля, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен заявил о том, что на зимних Олимпийских играх в Пекине ущемляют права человека.

(сс) Tricia Hall Вратарь сборной Финляндии по хоккею

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«Элитный спортсмен, который полностью здоров, не может выступать на Олимпиаде. Это настоящее ущемление прав человека. Все это не лучшая реклама Китая, когда спортсмены оказываются в заключении без причины. Я говорил с Марко, он достаточно силен, он не в депрессии, но, конечно, подавлен сейчас», — цитирует Ялонена издание Yle.

Ранее сообщалось, что Марко Антилла после прибытия в Пекин был помещен в изолятор. Позже врач сборной Финляндии заявил, что оснований для изоляции хоккеиста больше нет.

В первом матче групповой стадии Олимпийских игр 2022 года по хоккею сборная Финляндии встретится со сборной Словакии. Поединок пройдет 10 февраля и начнется в 16:40 по московскому времени.