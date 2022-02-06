Пекин, 6 февраля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Главный тренер национальной сборной России по футболу Валерий Карпин поддержал олимпийскую сборную России, выступающую на Олимпийских играх 2022 года, проходящих в Пекине.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер сборной России Валерий Карпин

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«Мы в вас верим и болеем всей страной. Погнали», — цитирует Карпина пресс-служба сборной России в социальной сети Instagram.

Также слова поддержки олимпийской сборной России выразили футболисты Денис Черышев, Денис Глушаков, Александр Ерохин, а также экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин останется тренером сборной России — контракт продлен благодаря выходу в стыковые матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре.