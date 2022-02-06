Американский разведчик предрек США разгром в случае войны с Россией
Вашингтон, 6 февраля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Участие в войне против России ради Украины для армии США станет самоубийством, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер.
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Так, в статье для RT эксперт отметил, что включение Украины в Североатлантический альянс обяжет НАТО выступить на украинской стороне в случае войны с Россией. Военный блок будет вынужден развернуть на территории Украине силы ПВО, боевые группы и авиацию.
После этого украинские власти могут почувствовать смелость начать гибридный конфликт против «оккупации Крыма Россией», считает Риттер. В этом случае России придется ответить.
Он уточнил, что американская армия не организована, военные США плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с РФ. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению США, подчеркнул военный.
Риттер также отметил, что американская армия плохо организована, она имеет сильную зависимость от спутниковой связи, что при противостоянии с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению вооруженных сил США.