Салливан оценил готовность Китая поддерживать Россию по Украине
Вашингтон, 6 февраля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Отсутствие упоминаний Украины в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позволяет предположить, что Пекин не готов полностью поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин посетил Пекин, где он принял участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»
В совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров сказано, что Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах. Также Москва и Пекин будут вместе действовать против тех сил, которые под каким бы то ни было предлогом вмешиваются во внутренние дела суверенных стран. Обе страны выступили против «цветных революций».