Иерусалим, 6 февраля, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в том числе ситуацию в отношениях между Россией и Украиной. Об этом сообщила канцелярия Беннета.

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Отмечается, что лидеры двух стран обсудили региональные вызовы, особенно «нарастающую иранскую агрессию», а также шаги по блокированию иранской ядерной программы.

«Они также обсудили ситуацию в отношениях между Россией и Украиной», — сообщили в канцелярии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что конфронтация между Россией и Украиной в ближайшее время вряд ли перерастёт в вооружённый конфликт.

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