Лондон, 6 февраля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Заявлениям представителей Российской Федерации об отсутствии планов «вторжения» на Украину не доверяют в Лондоне. Об этом 6 февраля сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

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»Попытки России подорвать Украину и угрожать ей очевидны, — написала она. — … Их (представителей России) утверждения об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными».

Глава МИД Британии напомнила, что в вопросе поддержки Украины союзники едины.

Напомним, 5 февраля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.