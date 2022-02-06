Москва, 6 февраля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Сборная России по фигурному катанию не будет делать замены в составе в заключительный день командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщили 6 февраля в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по фигурному катанию. Валерия Михайлова

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После первых двух дней Россия лидирует в командном турнире, опережая США на три очка и на шесть — Японию.

В понедельник, 7 февраля, произвольные программы покажут спортивные пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальные дуэты Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева в соревновании одиночниц.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России 6 февраля завоевала три медали на Олимпийских играх в Пекине, всего по итогам двух соревновательных дней российские спортсмены завоевали пять медалей и занимают первое место в командном зачете по количеству наград.