Лондон, 6 февраля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки выявили более 54 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 6 февраля свидетельствуют данные британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 54 095 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 17 803 325.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 75 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 158 318.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Британии выявили более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом.