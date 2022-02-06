В Британии за сутки выявили более 54 тыс. носителей SARS-CoV-2
Лондон, 6 февраля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки выявили более 54 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 6 февраля свидетельствуют данные британского правительства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 54 095 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 17 803 325.
Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 75 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 158 318.
Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Британии выявили более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом.