Берлин, 6 февраля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Власти Германии не намерены поставлять летальное оружие Украине. Об этом 6 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

Олаф Косинский Канцлер Германии Олаф Шольц

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»Мы (власти Германии) не поставляем в кризисные регионы (оружие)», — заявил Шольц, напомнив, что такой же политики придерживалась его предшественница Ангела Меркель.

По его словам, большинство жителей Германии, согласно опросам, поддерживают в данном вопросе Берлин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее поставки оружия Украине исключила глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт.