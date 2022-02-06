Нью-Дели, 6 февраля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. «Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина — зарегистрирована в Индии, сообщает РФПИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации генеральным контролером лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India) однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Таким образом, «Спутник Лайт» одобрен более чем в 30 странах мира с общим населением свыше 2,5 млрд человек», — отмечается в сообщении.

В качестве универсального бустера препарат одобрен в целом ряде стран, включая Аргентину, ОАЭ, Бахрейн, Филиппины, Сан-Марино. «Спутник Лайт» в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма «Омикрон» до уровней, сопоставимых с титрами, которые «Спутник V» формирует против исходного штамма, отметили в РФПИ.