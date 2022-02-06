Вашингтон, 6 февраля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Власти США не исключают, что обострение ситуации вокруг Украины может произойти во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Usembassy.gov Джейк Салливан

«Мы должны быть готовы к возможности военных действий со стороны России до завершения Олимпиады. Мы также должны быть готовы к такой возможности после завершения Олимпиады», — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления о якобы готовящемся «вторжении» публикуются в прессе Запада с осени 2021 года. Между тем в Москве утверждения о «вторжении» отвергают, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать на эти публикации внимания.

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