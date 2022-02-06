Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудят 7 февраля на переговорах в Вашингтоне альтернативные пути поставок газа в Европу. Об этом заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы можем помочь в координации поставок газа. <…> Работа продолжается. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра (7 февраля)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Салливан заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), с помощью которого российский природный газ будет поставляться в Германию, будет зависеть от действий России.

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